Во главе кошмаров. Лия Арден (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

За один вечер Кассия лишилась дома, выбора и прошлой жизни. Теперь ее место в Палагеде. И пока глава Дома Раздора просит помощи, другие шесть архонтов видят в ней досадную помеху, которая в состоянии разрушить их планы на обретение желанного могущества. Одновременно с этим Микель оказывается втянут в гущу политических событий, где пытается склонить царей к перемирию между мирами и разобраться, насколько реально пророчество сивилл о гибели всей Даории от рук Кассии. Вторая часть трилогии «Нити судьбы» – городского фэнтези Лии Арден, автора популярнейших романов цикла «Смерть и Тень», рассказывающего о Марах и Мороках, и полюбившейся многим одиночной истории «Невеста Ноября». Суммарные тиражи всех книг Лии Арден превысили миллион экземпляров. Истории цикла «Нити судьбы» построены на авторской мифологии, отсылающей к древнегреческому пантеону богов первого поколения. Яркий и драматичный финал первой части послужил завязкой для дальнейшего развития событий романа, впереди главную героиню ждут новые испытания. В книге мастерски сочетаются мотивы греческих мифов и технологичность городских пейзажей, альтернативная современность и тайны прошлого, поднимаются вопросы дружбы и предательства, чести и отваги и, конечно же, любви. Свобода истории, большая решимость в героях, больше дерзости в тексте. Пересечение миров и чудовища, выползающие из них. Яркие внутренние иллюстрации от художницы AceDia.



Во главе кошмаров слушать на видеосервисе Wink.