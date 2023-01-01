Во главе конца. Лия Арден (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Пока ради спасения любимого Кассии предстоит разгадать секреты Переправы и отыскать закрытые для всех земли Фантаса, Микеля ожидают ужасающие последствия провального плана, о котором он и не догадывался. Оба уверены, что каждый из них знает правду, но во главе конца стоит нечто неподвластное даже богам. Заключительная часть трилогии городского фэнтези «Нити судьбы» Лии Арден. Лия Арден – автор популярной трилогии о Марах и Мороках, YA-сказки «Невеста Ноября» и фэнтези-цикла «Потомки первых». Суммарный тираж книг Лии Арден превысил миллион экземпляров! «Нити судьбы» – в сюжет цикла заложена авторская мифология, восходящая к древнегреческому пантеону богов первого поколения. Финал, который потрясёт всех: сложные решения, опасные повороты судьбы, вопросы с неоднозначными ответами, которых не знают даже боги! Ещё больше напряжения между героями – вызовы судьбы и проверка чувств. Чем закончится история миров, пересечённых друг с другом? Яркие внутренние иллюстрации от художницы AceDia, запоминающаяся обложка от Дарьи Бобровой.



Во главе конца слушать на видеосервисе Wink.