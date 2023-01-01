Во что мы верим. Размышления, молитвы и медитации для осмысленной жизни. Мария Шрайвер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудионига «Во что мы верим» станет вашим лучшим другом и спутником в любой ситуации. В расстроенных чувствах или на седьмом небе от счастья – откройте эту книгу, и вы найдете в ней вдохновение или утешение: смотря что вам нужно в конкретный момент. Жизненная и искренняя философия Марии Шрайвер обязательно вас покорит. Если вы хотите научиться осознанности и самообладанию, вы нашли своего автора. Под одной обложкой собрана бесценная коллекция вдохновляющих цитат, молитв и размышлений на любой случай. Мария Шрайвер известна российскому читателю, прежде всего, как экс-супруга Арнольда Шварценеггера и член семьи клана Кеннеди. Но на родине в США она создала себе имя как журналистка и публицист, чьи работы были неоднократно отмечены премиями«Пибоди» и «Эмми». Шрайвер стоит во главе движения женщины против болезни Альцгеймера. Ее книги шесть раз становились бестселлерами газеты New York Times. Ее блог в инстаграмме читают около 700 тыс человек. Губоко личное послание, помогающее читателю открыть секрет осмысленной и радостной жизни. Дипак Чопра Это прекрасная добрая и искренняя книга. Опра Уинфри Пронзительная честность, с которой написана эта книга, порадует преданных читателей Шрайвер и привлечет к ней новые сердца. Publishers Weekly



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