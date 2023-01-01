Внушение и его роль в общественной жизни. Владимир Бехтерев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книге «Внушение и его роль в общественной жизни» выдающийся русский психиатр, психолог и физиолог Владимир Михайлович Бехтерев раскрывает сущность психического феномена внушения. Автор подробно останавливается на механизмах возникновения различных видов психических эпидемий, таких как массовые иллюзии и галлюцинации, массовая истерия и массовая паника, объясняет поведение бесноватых и колдунов, сектантов и религиозных фанатиков. Говоря о возможностях воздействия на людей, воодушевлeнных одной и той же идеей, описывая случаи манипулирования исступлeнной толпой во время массовых сборищ, Бехтерев подчeркивает огромное значение внушения в обществе, особенно в периоды кризисных ситуаций. По мнению учeного, внушение является тем социальным фактором, который играет немаловажную роль в жизни и истории целых народов.



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