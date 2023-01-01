Внушаю и манипулирую! 51 действенный прием на все случаи жизни. Олег Серапионов
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Внушаю и манипулирую! 51 действенный прием на все случаи жизни. Олег Серапионов

Внушаю и манипулирую! 51 действенный прием на все случаи жизни. Олег Серапионов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология179 мин12+

Сюжет

Эта аудиокнига о том, как быстро и эффективно добиваться любых своих целей! Хотите научиться направлять поведение других людей в нужную вам сторону? Ускользать от попыток манипулировать вами? Видеть суть человеческих поступков? Понимать скрытые мотивы окружающих? В этой аудиокниге – 51 простой, но очень эффективный прием «пси-воздействия». Потратьте несколько минут на их освоение, и вы не пожалеете! Эти уроки воздействия должны быть у каждого, кто хочет управлять, убеждать, направлять!

Внушаю и манипулирую! 51 действенный прием на все случаи жизни слушать на видеосервисе Wink.

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