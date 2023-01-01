Вниз по кроличьей норе. Марк Биллингхэм (книга, 2020) слушать онлайн

БЕСТСЕЛЛЕР #1 SUNDAY TIMES. Автор – двукратный обладатель премии Шерлока за лучший британский детектив. Его романы переведены на 25 языков. Взрывная смесь «Пролетая над гнездом кукушки» и «Остров проклятых». Меня зовут Алиса. Я офицер полиции. Я расследую убийство в психбольнице. В которой я – пациент… Очередной нервный срыв – и детектив полиции Алиса Армитейдж загремела в психиатрическое отделение интенсивной терапии. И хотя к ее «послужному списку» добавились ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство) из-за гибели напарника, самолечение с помощью алкоголя и наркотиков, депрессия и психозы, Алиса убеждена: ей тут не место! В отличие от соседей по палате… Кто-то из пациентов забавен, кто-то странен, а кто-то опасен. Чтобы занять время, она наблюдает за ними, анализирует, дает клички… Все это пригождается, когда кто-то убивает одного из ее соседей. Начав собственное расследование, Алиса приходит к выводу: она знает, кто преступник. Но когда ее главный подозреваемый становится второй жертвой, мир летит вверх тормашками. Она понимает, что не может доверять никому. И в первую очередь – самой себе… Кроличья нора – метафора состояния человека, при котором он уходит в себя, в свое подсознание. «Один из лучших британских авторов остросюжетной литературы». – The Times «Следуйте за Алисой – отважной, находчивой, привлекательной и раздражающей одновременно – по кроличьей норе в этом динамичном и запутанном триллере Марка Биллингхэма». – Пола Хокинс «Это один из самых интересных и...Слушайте книгу.



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