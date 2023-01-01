Влюбить за 90 секунд. Ася Лавринович (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Говорят, для того чтобы влюбиться, требуется всего девяносто секунд. Но это правило работает только для настоящих красоток. Алена Горошкина не могла похвастаться эффектной внешностью. И тем более девушка не собиралась заключать с подругой глупое пари – влюбить в себя первого встречного всего за полторы минуты. Дима всегда пользовался успехом у девушек. Возможно, потому, что он красавчик? Но он поспорил с лучшим другом, что внешность не важна и даже самый нелепый наряд и дурацкая прическа не помешают ему завоевать сердце любой девчонки. По чистой случайности этой девчонкой оказалась Алена. Ну и кто же из них выиграет этот спор?



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