Властелин пустоты. Александр Громов (книга, 2020) слушать онлайн

"Властелин пустоты" фантастический роман Александра Громова, российского писателя-фантаста, лауреата премий «Звeздный мост» (2001, 2002, 2004, 2005, 2006), «Аэлита» (2006), «Странник» (2001). Полностью растеряв во время тотальных катастроф всю тысячелетиями накопленную информацию, люди даже не подозревают о космических подвигах своих далеких предков. Поэтому неудивительно, что, снова устремившись к звездам и обнаружив на пригодной для колонизации планете чужую жизнь, эмиссары Земли приступают к методичной стерилизации открытого объекта, не обращая внимания на поразительное упрямство представителей этой жизни, присущее из всех галактических рас только землянам… © ИДДК, 2015



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