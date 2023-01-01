Властелин мира. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Александр Беляев всегда оставался интереснейшим и оригинальным писателем именно потому, что ему удавалось сочетать остроту авантюрного сюжета, предвосхищение грядущих научных открытий и гуманистические традиции «высокой литературы». «Властелин мира» – роман о проблемах телепатии, власти человека над миром и над самим собой. Герой романа – гениальный инженер-бионик Штирнер изобретает аппарат для передачи мысли на расстояние, и не просто передачи, а для зомбирования, гипноза и подавления воли…



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