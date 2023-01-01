WinkАудиокнигиВласть силы. Том 2. Когда враги становятся друзьями. Виталий Зыков
Власть силы. Том 2. Когда враги становятся друзьями. Виталий Зыков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези725 мин12+
Сюжет
Великая смута захлестнула Торн. Расторгаются многовековые союзы, соседи идут друг на друга войной, недавние друзья бьют в спину. Даже величайшие из великих и те оказываются под ударом давно и прочно забытых врагов. Мир вступил в эпоху страшных потрясений… Но когда на ветру полощется знамя пророчества и сидит на драконьем троне носитель трех цветов магии, не стоит бояться грядущего.
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