Власть силы. Том 2. Когда враги становятся друзьями. Виталий Зыков
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Власть силы. Том 2. Когда враги становятся друзьями. Виталий Зыков

Власть силы. Том 2. Когда враги становятся друзьями. Виталий Зыков (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези725 мин12+

Сюжет

Великая смута захлестнула Торн. Расторгаются многовековые союзы, соседи идут друг на друга войной, недавние друзья бьют в спину. Даже величайшие из великих и те оказываются под ударом давно и прочно забытых врагов. Мир вступил в эпоху страшных потрясений… Но когда на ветру полощется знамя пророчества и сидит на драконьем троне носитель трех цветов магии, не стоит бояться грядущего.

Власть силы слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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