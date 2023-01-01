Власть силы. Том 2. Когда враги становятся друзьями. Виталий Зыков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Великая смута захлестнула Торн. Расторгаются многовековые союзы, соседи идут друг на друга войной, недавние друзья бьют в спину. Даже величайшие из великих и те оказываются под ударом давно и прочно забытых врагов. Мир вступил в эпоху страшных потрясений… Но когда на ветру полощется знамя пророчества и сидит на драконьем троне носитель трех цветов магии, не стоит бояться грядущего.



Власть силы слушать на видеосервисе Wink.