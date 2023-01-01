Власть силы. Том 1. Война на пороге. Виталий Зыков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мир разрывают склоки, а где-то там, вдали, уже поднимают стяги орды Бездны и готовятся к победному маршу ее легионы. Наступает жуткое время… время катастроф, предательств, злой магии и кровопролитных битв. Время власти силы. И да помогут боги судьбы тем, кто встретит его без страха в глазах и с н�адеждой в сердце! И да не оставит их Владыка в тяжелую минуту…



Власть силы слушать на видеосервисе Wink.