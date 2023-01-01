Власть Путина. Зачем Европе Россия. Хуберт Зайпель (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Хуберт Зайпель является единственным западным журналистом, имеющим прямой личный доступ к Владимиру Путину. В своей новой книге Зайпель анализирует международную и внутреннюю российскую политику в последние годы, бесплодную борьбу между ЕС, Украиной, США и Россией, а также глобальную систему власти, которая на глазах меняется. Союз Европы и России выгоден обоим сторонам, уверен Зайпель. Анализируя известные факты немецкий журналист констатирует, что главный союзник Европы по НАТО – США регулярно пренебрегают интересами других стран, в том числе Европейского союза, и продавливают решения, которые идут на пользу одной лишь Америке. Противостоять такому положению дел из европейских политиков способен, в первую очередь, Владимир Путин и его дипломатия. Немецкий журналист стремится быть объективным наблюдателем и освещает в книге события, которые сегодня не могут быть оценены однозначно. Так, в частности, он подробно комментирует участие Ангелы Меркель в ситуации вокруг отравления Алексея Навального, касается таких острых политических вопросов, как конфликты в Украине, демонстрации в Беларуси и России, обвинений «„российских хакеров“» в кибератаках на США и других.



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