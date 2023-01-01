Владыка металла. Книга 1. Findroid (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Владыка металла» – роман, первая книга одноименного цикла, жанр боевое фэнтези, темное фэнтези, РеалРПГ. Дрейк Арс всю свою жизнь прожил в небольшом городке, мечтая однажды отправиться в столицу и вступить в один из кланов. Но мечта исполнилась совсем не так как он воображал. Странная находка втягивает юношу в круговорот смертей, предательств и заговоров. Теперь, чтобы выжить, ему предстоит приложить все свои силы.



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