Владыка Марса. Эдгар Берроуз (книга, 1919) слушать онлайн

«Владыка Марса» – третий роман барсумского цикла Эдгара Райса Берроуза. Публиковался в журнале All Story Magazine с декабря 1913 по март 1914 г. Первое книжное издание – в 1919 г. Роман завершает трилогию, начатую романами «Дочь тысячи джеддаков» и «Боги Марса». Джону Картеру удаeтся возвратить власть в Гелиуме Тардосу Морсу и Морсу Каяку, и он отправляется в долину Исса. Близится время открытия храма, где заточены Файдора – дочь Матаи Шанга, Дея Торис и Тувия Птарса. Однако пленницы были захвачены Матаи Шангом и вождeм черных марсиан Туридом, которые бежали в государство Каол – оплот древней религии. После того, как Джону Картеру и Туван Дину – правителю Птарса и отцу Тувии, удаeтся разоблачить захватчиков, они бегут в марсианскую Арктику (Окар), где располагаются тепличные города жeлтой расы. С большим трудом, Джону Картеру удаeтся преодолеть все трудности, и воссоединиться с семьeй, попутно объединив народы разных рас. После возвращения в Гелиум, Джон Картер предстаeт перед трибуналом 31 правителя Марса (включая Тарс Таркаса, Тардоса Морса, Морса Каяка, Туван Дина, Талу – правителя жeлтых марсиан), на котором его провозглашают верховным владыкой всего Марса.



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