Вижу вас насквозь. Как «читать» людей. Евгений Спирица
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Вижу вас насквозь. Как «читать» людей. Евгений Спирица

Вижу вас насквозь. Как «читать» людей. Евгений Спирица (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология340 мин12+
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Сюжет

Хотите узнать секреты спецслужб по прогнозированию поведения человека? Или, может быть, желаете узнать всю правду о человеке без ответов на перечень психологических тестов? Стремитесь правильно подобрать кандидатуру на должность за несколько минут? Что из сказанного собеседником правда, а что ложь? Почему те, кому мы так верим, так легко нас предают? Как это предвидеть? Авторская методика оперативной психодиагностики поможет точно и быстро оценить человека менее чем за 2 минуты общения – понять, кто перед вами, каков его поведенческий портрет, как он будет реагировать на те или иные ситуации. Метод может быть использован для того, чтобы максимально точно и быстро подстроиться под собеседника или оппонента, а при необходимости – даже дезадаптировать его (например, в случае жесткой беседы, сложных переговоров или общения с преступником или террористами).

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