Вижу вас из облаков. Анна и Сергей Литвиновы (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Таня Садовникова ходила на массаж к филиппинке Данг и неожиданно с ней подружилась. Однажды массажистка попросила помочь – пропала ее постоянная клиентка, Женя Сизова. Вместе девушки выясняют: с той случилась беда. Таня под видом волонтера знакомится с Жениным мужем Максимом и их сыном Митей. Многое в жизни этой семьи кажется ей странным и подозрительным. Теперь Данг, Таня и ее отчим полковник Ходасевич пытаются узнать, кто виноват в трагедии Жени. Неожиданно для себя они выясняют, что в прошлом добропорядочной матери семейства имеется немало темных пятен… Закрученная интрига, понятные и близкие читателю персонажи, современные проблемы – вот секрет успеха хорошего детектива за авторством Литвиновых. Следствие вновь ведут хорошо известные читателям по романам и телесериалам герои – авантюристка Татьяна Садовникова и ее отчим, отставной полковник внешней разведки Валерий Ходасевич.



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