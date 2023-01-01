Вий. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Три киевских студента-семинариста отправились на каникулы, решив немного подзаработать репетиторством. Да вот незадача – заплутали по дороге и вынуждены были попроситься на ночлег к старухе на одном из отдаленных хуторов. Хоме Бруту пришлось устраиваться на ночлег в хлеву. К ужасу бурсака, в тот самый момент, когда он готовился ко сну, к нему явилась хозяйка, оказавшаяся ведьмой. Она вскочила на него верхом и погнала его по полям и буеракам. Только беспрерывное чтение молитв помогло Хоме избавиться от ведьмы и когда к утру чары ее развеялись, она в полном изнеможении упала на землю и превратилась в прекрасную девушку. После всего пережитого, бурсак решил, что лучше будет ему вернуться в Киев и провести остаток каникул в общежитии семинарии. Но через несколько дней ректор приказал ему отправиться к богатому сотнику, чтобы прочитать молитвы над его скончавшейся красавицей-дочерью. Оказавшись на месте и взглянув в лицо покойной, юноша убедился, что это та самая паночка-ведьма, с которой он уже имел несчастье повстречаться ранее. Так же не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Н.В. Гоголя: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души», «Ревизор», «Вий», «Тарас Бульба», «Портрет», «Коляска», «Шинель», «Нос».



Вий слушать на видеосервисе Wink.