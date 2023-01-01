Витязь в тигровой шкуре. Шота Руставели (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бессмертный памятник грузинской культуры – поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», впервые была напечатана в Тбилиси в 1712 году. До сих пор ученые не пришли к общему мнению о сюжете поэмы. Кто-то считает, что Руставели взял за основу персидский рассказ и в дальнейшем всего лишь перевел его на грузинский язык, другие уверены, что сюжет целиком и полностью придуман автором, более того, при детальном анализе, в поэме можно увидеть отображение реальных людей и событий того времени. Как бы там ни было, гениальность и неповторимость этого произведения не вызывает ни у кого никаких сомнений и разногласий. Одно лишь то, что поэма была переведена более, чем на пятьдесят языков мира, подтверждает ее исключительность и значимость для мировой культуры. Для тех, кто еще незнаком или уже успел забыть сюжет поэмы, напоминаем ее краткое содержание. Пожилой царь Аравии – Ростеван возводит на престол свою единственную дочь Тинатин, влюбленную в военачальника Автандила. Во время охоты царь и Автандил встречают у реки странного плачущего витязя, попытки заговорить с которым оказываются безуспешными, и чужестранец бесследно исчезает. Тинатина поручает Автандилу разыскать таинственного незнакомца. К чему привели эти поиски и чем закончилась эта история – узнаете из новой аудиокниги «Витязь в тигровой шкуре». Уверены, что вы получите настоящее удовольствие от прослушивания, ведь свой голос героям этого знаменитого произведения подарил никто иной, как сам Сергей Чонишвили. А когда воедино...Слушайте книгу.



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