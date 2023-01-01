Vita Nostra. Собирая осколки. Марина и Сергей Дяченко (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Завершающий роман трилогии «Vita Nostra» – история любви и надежды. Первая часть романа, «Vita Nostra», переведена на 6 языков, авторы стали лауреатами более 100 премий, отечественных и международных. Этот роман по-прежнему остается одной из самых «читабельных» книг на русском языке. Супруги Дяченко – писатели-соавторы, сценаристы, лауреаты более ста литературных премий. Последние десять лет жили в США, писали на русском языке в жанрах современной научной фантастики, фэнтези и сказки. Их книги переведены и издаются в Америке, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Бразилии, Китае и других странах. После смерти в 2022 году Сергея Дяченко, своего мужа, друга и соавтора, Марина продолжает их общее дело, как и обещала Сергею.



Vita Nostra слушать на видеосервисе Wink.