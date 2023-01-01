Вишневый сад (спектакль). Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Вишнeвый сад» – комедия в четырeх действиях Антона Павловича Чехова. Пьеса написана в 1903 году, впервые поставлена 17 января 1904 года в Московском художественном театре. Уникальная радиопостановка, записанная в 1949 году, с участием актрисы Ольги Книппер-Чеховой, жены писателя.Пояснительный текст – Иван Кудрявцев Раневская – Ольга Книппер-Чехова Аня – Ангелина Степанова Варя – Лидия Коренева Гаев – Владимир Ершов Лопахин – Сергей Блинников Серафимов – Владимир Орлов Симеонов-Пищик – Михаил Кедров Шарлотта Ивановна – Софья Халютина Епиходов – Василий Топорков Дуняша – Ольга Андровская Фирс – Владимир Попов Яша – Алексей Грибов прохожий – В. Новиков. Режиссер – Нина Литовцева. Постановка – Владимир Немирович-Данченко, Константин СтаниславскийМХАТ СССР им. М. Горького Запись 1949 г.



Вишневый сад (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.