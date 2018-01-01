Вишневый сад. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова – великого русского писателя, классика мировой литературы, почeтного академика Императорской Академии наук по разряду изящной словесности . Одного из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены практически на все языки Мира. Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишнeвый сад», на протяжении более ста лет ставятся во многих театрах мира и многократно экранизированы. За свою писательскую карьеру Антон Павлович Чехов создал более пятисот произведений, многие из которых стали классикой мировой литературы. Книга прочитана популярным артистом, телеведущим, режиссером и актером дубляжа Павлом Конышевым. "Любовь Андреевна прожила за границей пять лет, не знаю, какая она теперь стала… Хороший она человек. Легкий, простой человек. Помню, когда я был мальчонком лет пятнадцати, отец мой покойный – он тогда здесь на деревне в лавке торговал – ударил меня по лицу кулаком, кровь пошла из носу… Мы тогда вместе пришли зачем то во двор, и он выпивши был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, еще молоденькая, такая худенькая, подвела меня к рукомойнику, вот в этой самой комнате, в детской. «Не плачь, говорит, мужичок, до свадьбы заживет…" Для старшего школьного возраста. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Вишневый сад слушать на видеосервисе Wink.