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Вино из одуванчиков. Рэй Брэдбери (книга, 1957) слушать онлайн
1957, Аудиокнига
Классика, Фантастика525 мин16+
Сюжет
Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и проживите с ним одно лето, наполненное событиями радостными и печальными, загадочными и тревожными лето, когда каждый день совершаются удивительные открытия, главное из которых – ты живой, ты дышишь, ты чувствуешь! «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери – классическое произведение, вошедшее в золотой фонд мировой литературы.
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