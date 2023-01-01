Вино из одуванчиков. Рэй Брэдбери (книга, 1957) слушать онлайн

Сюжет

Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и проживите с ним одно лето, наполненное событиями радостными и печальными, загадочными и тревожными лето, когда каждый день совершаются удивительные открытия, главное из которых – ты живой, ты дышишь, ты чувствуешь! «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери – классическое произведение, вошедшее в золотой фонд мировой литературы.



Вино из одуванчиков слушать на видеосервисе Wink.