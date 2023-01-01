Вилли. Нина Дашевская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Послушайте необыкновенно увлекательную историю из мира детства! Главные герои этой повести – одноклассники, мальчишки-десятилетки, которые совершенно неожиданно становятся настоящими друзьями, и одна не вполне обычная девочка на год старше. Именно с еe объявления в газете: «Отдам велосипед в хорошие руки» – всe здесь и начинается. Жизнь задаeт юным героям непростые задачки, и они решают их, как могут, со всей детской наивностью и чистотой. Ребята верят в чудеса, и они обязательно случаются. Автор книги Нина Дашевская – музыкант и писатель. Она играет на скрипке в оркестре Детского музыкального театра имени Н. И. Сац и пишет книги, которые пользуются любовью читателей. Дважды Нина Дашевская становилась лауреатом Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру», а в 2014 году за повесть «Вилли» получила премию В. Крапивина.



Вилли слушать на видеосервисе Wink.