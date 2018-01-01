Виконт. Гай Юлий Орловский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого современного российского писателя-фантаста Гай Юлия Орловского «Ричард Длинные Руки. Виконт» – седьмую в серии «Ричард Длинные Руки». Истинно благородные рыцари идут в крестовые походы, остальные предпочитают блистать на турнирах. �Слава турнирного бойца всегда сияла неизмеримо ярче подвигов защитников Отечества. На турнирах можно обрести имя, богатство, невест из высших сфер, получить места ближе к трону. Однако сэру Ричарду позарез нужна победа именно в большом Каталаунском турнире. Не ради ценного приза. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Виконт слушать на видеосервисе Wink.