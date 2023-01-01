Виконт де Бражелон. Том второй. Часть V. Александр Дюма (книга, 1847) слушать онлайн

Сюжет

Тайный агент ордена иезуитов – герцогиня де Шеврез возвращается в Париж, чтобы восстановить свое растраченное состояние. У нее есть тайный козырь – письма кардинала Мазарини, из которых следует, что Фуке позаимствовал из казны огромную сумму денег. После категоричного отказа Арамиса выкупить у нее эти письма, герцогиня наносит визит Кольберу, и сделка совершается. Следующим по плану стоит посещение королевы-матери – Анны Австрийской, ведь именно герцогиня де Шеврез является хранительницей ее, пожалуй, самой главной тайны, которая, может пролить свет на имя того, кто уже на протяжении долгих лет томится в застенках Бастилии. Так же не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Александра Дюма «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя»



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