WinkАудиокнигиВиконт де Бражелон. Том первый. Часть III. Александр Дюма
Виконт де Бражелон. Том первый. Часть III. Александр Дюма (книга, 1847) слушать онлайн
1847, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература683 мин12+
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Сюжет
Людовик XIV, увлеченный принцессой Генриеттой, придумывает все новые и новые развлечения, чтобы сделать приятным ее пребывание в Париже. Время проходит в играх, танцах, сочинении стихов и светской болтовне. Король соперничает со всеми в красоте, молодости и любезности, а кокетливая принцесса продолжает распалять пламя страсти в окружающих ее поклонниках. Тем временем виконт де Бражелон становится невольным свидетелем разговора, в котором виконт де Вард нелестно отзывается не только о Генриетте, но и о д’Артаньяне, Атосе и самом Рауле…
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