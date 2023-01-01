Виконт де Бражелон. Том первый. Часть III. Александр Дюма (книга, 1847) слушать онлайн

Сюжет

Людовик XIV, увлеченный принцессой Генриеттой, придумывает все новые и новые развлечения, чтобы сделать приятным ее пребывание в Париже. Время проходит в играх, танцах, сочинении стихов и светской болтовне. Король соперничает со всеми в красоте, молодости и любезности, а кокетливая принцесса продолжает распалять пламя страсти в окружающих ее поклонниках. Тем временем виконт де Бражелон становится невольным свидетелем разговора, в котором виконт де Вард нелестно отзывается не только о Генриетте, но и о д’Артаньяне, Атосе и самом Рауле…



Виконт де Бражелон слушать на видеосервисе Wink.