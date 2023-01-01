Виконт де Бражелон. Том первый. Часть II. Александр Дюма
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Виконт де Бражелон. Том первый. Часть II. Александр Дюма

Виконт де Бражелон. Том первый. Часть II. Александр Дюма (книга, 1847) слушать онлайн

1847, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература623 мин12+
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Сюжет

Кардинал Мазарини умирает, завещав королю значительную денежную сумму. Наконец-то Людовик может быть свободен и управлять страной самостоятельно. Но для этого в ближайшем окружении ему нужны надежные люди. Король срочно вызывает в Париж д’Артаньяна. Кому, как не лейтенанту мушкетеров он может доверить свою жизнь и безопасность. А распоряжаться казной поручено Кольберу – преданному секретарю Мазарини. Получив от Кольбера сообщение о том, что на восстановление крепости Бель-Иль расходуется слишком много государственных средств, Людовик отправляет д’Артаньяна инспектировать строительство. К удивлению мушкетера, работами по укреплению крепости руководят его давние друзья Портос и Арамис.

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