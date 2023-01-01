Виконт де Бражелон. Том первый. Часть I. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Со времени нашей последней встречи с неразлучными мушкетерами прошло еще десять лет. У власти Людовик XIV, который проводит жизнь в бесконечных пиршествах и увеселениях. Его верный подданный – лейтенант королевских мушкетеров Д'Артаньян скучает в Версале, не видит никакого смысла в продолжении своей службы и в один из дней подает его величеству прошение об отставке. Со слезами на глазах Людовик дарует свободу своему верному слуге. Но, как говорится: «хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах», и вместо заслуженного отдыха наш неугомонный мушкетер отправляется в Англию, где ему предстоит еще одно полное опасностей приключение.



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