Виконт де Бражелон. Том первый. Часть I. Александр Дюма
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Виконт де Бражелон. Том первый. Часть I. Александр Дюма

Виконт де Бражелон. Том первый. Часть I. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература718 мин12+
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Сюжет

Со времени нашей последней встречи с неразлучными мушкетерами прошло еще десять лет. У власти Людовик XIV, который проводит жизнь в бесконечных пиршествах и увеселениях. Его верный подданный – лейтенант королевских мушкетеров Д'Артаньян скучает в Версале, не видит никакого смысла в продолжении своей службы и в один из дней подает его величеству прошение об отставке. Со слезами на глазах Людовик дарует свободу своему верному слуге. Но, как говорится: «хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах», и вместо заслуженного отдыха наш неугомонный мушкетер отправляется в Англию, где ему предстоит еще одно полное опасностей приключение.

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