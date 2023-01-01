Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя. Том 3. Александр Дюма (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию третий том историко-приключенческого романа Александра Дюма «Виконт де Бражелон», завершающего так называемую мушкетёрскую трилогию автора. Короля Франции подстерегают враги и любовь, сторонники кардинала готовят заговор, человек в железной маске оказывается на троне… Новая встреча с д'Артаньяном, Атосом, Портосом, Арамисом и сыном Атоса – виконтом де Бражелоном. И прощание… Читает трилогию Андрей Кузнецов.



Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя слушать на видеосервисе Wink.