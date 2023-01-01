WinkАудиокнигиВиконт де Бражелон, или Десять лет спустя. Том 3. Александр Дюма
Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя. Том 3. Александр Дюма (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Приключения, Классика1570 мин12+
Сюжет
Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию третий том историко-приключенческого романа Александра Дюма «Виконт де Бражелон», завершающего так называемую мушкетёрскую трилогию автора. Короля Франции подстерегают враги и любовь, сторонники кардинала готовят заговор, человек в железной маске оказывается на троне… Новая встреча с д'Артаньяном, Атосом, Портосом, Арамисом и сыном Атоса – виконтом де Бражелоном. И прощание… Читает трилогию Андрей Кузнецов.
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