Викиномика. Дон Тапскотт,Энтони Уильямc (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Многие прекрасные продукты, которыми мы сегодня пользуемся, были созданы командами из тысяч и даже миллионов участников по всему миру. Это и есть викиномика – объединение множества людей ради массового сотрудничества над различными проектами. Книга переведена более чем на 20 языков и стала м�ировым бестселлером и обязательным чтением для бизнес-лидеров. Она разъясняет, как массовое сотрудничество происходит не только на сайте Wikipedia, но и в традиционных компаниях. Boeing, BMW и Procter



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