Викинг. Александр Мазин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новый проект автора «Варяга» и «Варваров» Александра Мазина. «Викинг» – первая книга нового приключенческого цикла, который непременно придется по вкусу всем поклонникам творчества Мазина и жанра «историческая фантастика». Главный герой, мастер спорта России, мастер исторического фехтования, коллекционер холодного оружия и большой любитель всего средневекового оказался там, где его таланты – не хобби, а наилучшее средство выживания. Без них ему пришлось бы совсем худо, а с ними – просто нелегко. Но он – мастер. Вдобавок человек веселый, общительный и с чувством юмора. Это очень помогает, если вокруг тебя – самые грозные воины человеческой истории. Знакомьтесь, Ульф Черноголовый! Викинг.



Викинг слушать на видеосервисе Wink.