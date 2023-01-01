Ветры, ангелы и люди. Макс Фрай (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это история жизни самых разных людей в самых неожиданных проявлениях: они путешествуют, любят, встречают Новый год, разводятся и между тем рассуждают о самом важном. Можно ли скрыться от смерти? Как научиться вновь доверять людям? Куда уходит детство? На эти и многие другие вопросы автор не даeт прямых ответов, но предлагает читателю найти решение самостоятельно, погрузившись в аллегоричный роман «Ветры, ангелы и люди».



Ветры, ангелы и люди слушать на видеосервисе Wink.