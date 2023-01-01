Ветана. Дар исцеления. Галина Гончарова (книга, 2020) слушать онлайн

Его величество Эрик встревожен наглостью тиртанцев. Чужаки налетели на рыбацкие деревеньки, без жалости убивая калек и стариков, захватили пленных, чтобы затем продать дорогих рабов. Тиртанцев явно кто-то поддерживает… Еще и внутренние проблемы: госпожа Ветана оказалась сбежавшей невестой барона Артау. Девушке не удастся вернуть золотые времена, когда об ее даре не подозревал никто, но Ветана сделает все, чтобы не оказаться в подземельях храмовников. Сумеет ли ее сила спасти короля-демона, когда страшное оружие Храма, как дамоклов меч, висит над их головами?



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