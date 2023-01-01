Вещие сестры. Терри Пратчетт (книга, 1988) слушать онлайн

Сюжет

Умным людям короны приносят сплошное беспокойство, лучше уж оставить их тем, у кого брови сходятся на переносице. Три ведьмы встречаются на вересковой пустоши. Король жестоко убит, его трон узурпировал властолюбивый кузен. Младенец – наследник престола и корона сгинули бесследно. Знамения не сулят ничего хорошего новому правителю, для которого восхождение на этот запятнанный трон – куда более трудное дело, чем вы можете себе представить. Особенно, если кровавые пятна на руках никак не оттираются, а будущее грозит клинками.Исполняет: Александр Клюквин Copyright: © by Terry Pratchett © текст Терри Пратчетт «Wyrd Sisters» © перевод Елена Калявина ©



Вещие сестры слушать на видеосервисе Wink.