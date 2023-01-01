Веселый двоечник. Валентин Постников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сборник рассказов «ВЕСЕЛЫЙ ДВОЕЧНИК» о жизни третьеклассника Семeна Рыжикова и его школьных друзей сочинил детский писатель Валентин Постников. Всe время с Сeмой и его другом Петькой что-то происходит! То они решают самураями стать, то мушкетeрами. Придумывают разные хитрые способы, как побыстрее уроки выучить, например, по системе Наполеона или по методу Ньютона. Тренируют волю, как Диоген, измеряют линейкой уши, невест себе присматривают… Послушав эти короткие смешные истории, ребята от души повеселятся, а заодно узнают много новых интересных фактов и энциклопедических сведений.



Веселый двоечник слушать на видеосервисе Wink.