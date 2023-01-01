Веселые уроки Баниласки. Путешествия. Страны. Транспорт. Правила дорожного движения. Вера Дворянинова,Павел Фрейчко (книга, 2020) слушать онлайн

ВЕСЕЛЫЕ УРОКИ БАНИЛАСКИ. Путешествия, страны, транспорт, правила дорожного движения. В исполнении Веры Дворяниновой. Малыши вместе с добрым клоуном Банилаской отправляются в удивительное путешествие по России и разным странам. Маленькие путешественники побывают в Италии и Франции, Англии и Америке, Египте и Китае. По дороге Баниласка расскажет много интересного: как правильно собираться в поход, с какой стороны обходить трамвай и как правильно переходить дорогу, почему Красная площадь так называется и как измерить высоту Эйфелевой башни. Диски серии «Веселые уроки Баниласки» помогут родителям сформировать у детей представление об окружающем мире. Ребенок легко запомнит и веселые стихи, и забавные песенки, а уроки Баниласки станут любимым занятием Вашего малыша. В основу аудиопроектов легли многолетние методические наработки и новаторские идеи педагогов и психологов.



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