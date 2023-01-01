Веселые уроки Баниласки. Путешествия. Страны. Транспорт. Правила дорожного движения. Вера Дворянинова,Павел Фрейчко
Wink
Детям
Веселые уроки Баниласки. Путешествия. Страны. Транспорт. Правила дорожного движения. Вера Дворянинова,Павел Фрейчко

Веселые уроки Баниласки. Путешествия. Страны. Транспорт. Правила дорожного движения. Вера Дворянинова,Павел Фрейчко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература47 мин0+

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О книге

ВЕСЕЛЫЕ УРОКИ БАНИЛАСКИ. Путешествия, страны, транспорт, правила дорожного движения. В исполнении Веры Дворяниновой. Малыши вместе с добрым клоуном Банилаской отправляются в удивительное путешествие по России и разным странам. Маленькие путешественники побывают в Италии и Франции, Англии и Америке, Египте и Китае. По дороге Баниласка расскажет много интересного: как правильно собираться в поход, с какой стороны обходить трамвай и как правильно переходить дорогу, почему Красная площадь так называется и как измерить высоту Эйфелевой башни. Диски серии «Веселые уроки Баниласки» помогут родителям сформировать у детей представление об окружающем мире. Ребенок легко запомнит и веселые стихи, и забавные песенки, а уроки Баниласки станут любимым занятием Вашего малыша. В основу аудиопроектов легли многолетние методические наработки и новаторские идеи педагогов и психологов.

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Жанр
Детская литература
Время
47 мин / 00:47

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