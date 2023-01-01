Веселые уроки Баниласки. Праздники – стихи и песни. Вера Дворянинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«День рождения», «Новый год», «8 марта», «День Победы» – эти праздники любят и взрослые, и дети. Добрый клоун Баниласка расскажет детям про эти праздники, споет песенки, почитает стихи. А еще Баниласка придумал новые праздники, например, «Праздник добрых дел», которые можно (и нужно!) праздноват�ь не один раз в год, а гораздо чаще. Диски серии «Веселые уроки Баниласки» помогут родителям сформировать у детей представление об окружающем мире. Ребенок легко запомнит и веселые стихи, и забавные песенки, а уроки Баниласки станут любимым занятием Вашего малыша. В основу аудиопроектов легли многолетние методические наработки и новаторские идеи педагогов и психологов.



Веселые уроки Баниласки слушать на видеосервисе Wink.