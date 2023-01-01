Веселые ребята. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

‘Веселые ребята’ – авторский сборник рассказов одного из самых известных шотландских писателей неоромантиков Роберта Льюиса Стивенсона, как и большинство всех его произведений, посвящен морским приключениям, сокровищам и мистическим тайнам. Действие происходит у берегов Шотландии, где бушуют грозные страшные буруны, сшибаясь друг с другом, словно пляшут страшную пляску смерти эти-то буруны и получили название ‘Веселых Ребят’. Ни одно судно не могло уцелеть в этих водах. И ходили предания, что однажды во время страшной бури, которая разбила и рассеяла по всему северному и западному побережью Шотландии испанские суда ‘Непобедимой Армады’. А один из громаднейших ее кораблей пошел ко дну со всем своим экипажем и несметными сокровищами, которые решил отыскать герой книги Чарльз, даже и не зная, на тропу каких невероятных приключений он собирается встать.



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