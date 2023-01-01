Веселые каникулы у бабушки. Истории о детях и собаках, коте и хомяке, воронах, мангустах и злом змее, или Как жить в согласии. Лилия Румненко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература, Приключения117 мин6+
Сюжет
Книга адресована детям младшего школьного возраста. Юных читателей не оставят равнодушными истории бабушки Оли о путешествиях по Индии, проделках мангустов, ворон, обезьян. Забавные происшествия с внуками-первоклассниками Машей и Гошей во время каникул у бабушки – хороший повод посмеяться и поговорить.
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