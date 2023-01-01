WinkАудиокнигиВесельчак. Юмористические рассказы. Илья Ильф,Евгений Петров
Весельчак. Юмористические рассказы. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Юмор196 мин12+
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Сюжет
Илья Ильф и Евгений Петров известны, прежде всего, как авторы знаменитых романов «Двенадцать стульев» и «Золотой телeнок». Однако в творческом наследии писателей есть также десятки смешных рассказов, фельетонов, сатирических новелл «о всяческих курьезах и ляпсусах», в которых добрая улыбка сочетается с едким сарказмом, острая сатира – с мягкой иронией, язвительная пародия – с веселым озорством.
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