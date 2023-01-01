Весьегонская волчица. Борис Воробьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига «Весьегонская волчица» – повесть нашего современника, известного писателя и историка Бориса Воробьeва. Потомственный охотник-волчатник Егор жил среди природы, как жили его дед и прадеды: растил дочь, любил лес, охотился. Но однажды его жизнь пересеклась с жизнью необыкновенной волчицы. Человеку и зверю пришлось пройти через множество испытаний, которые навсегда изменили их. История, которая произошла между Егором и вожаком стаи – умной, опытной, а потому крайне опасной волчицей, и стала сюжетом повести. Месть, ненависть, любовь, предательство, стремление понять друг друга и невозможность договориться – все эти чувства переживут вместе с главными героями и жители небольшой российской деревушки, где происходит действие аудиокниги. В 2004 году по книге была снята одноимeнная приключенческая драма, получившая большой отклик у зрителей и удостоенная многих кинематографических наград.



Весьегонская волчица слушать на видеосервисе Wink.