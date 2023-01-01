Вернуться домой. Елена Петрова (книга, 2020) слушать онлайн

«Тебе повезло попасть в сказочный мир? Мир, где магия, эльфы, гномы, драконы и демоны – обыденная реальность? Здесь у тебя появятся друзья и поклонники, здесь ждет море приключений, обучение магии и путешествия. Что может быть интереснее? Вот только дома, на Земле, осталась семья. Родители и вредный младший братец, что сходят с ума, разыскивая тебя по знакомым, больницам и моргам. И что делать? Отказаться от всего, чтобы найти путь домой? А надо ли отказываться? Может, если очень постараться, то удастся вернуться именно в тот день, когда ты пропала? Вернуться, чтобы сказать родным, что ты жива, что с тобой все хорошо, что волноваться не надо. И тогда… впереди тебя будут ждать друзья, поклонники, море приключений и обучение магии. И сердце больше не будет болеть о родных, что остались дома.»



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