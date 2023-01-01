Вернуть дракону крылья. Книга 2. Жасмин Майер
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Вернуть дракону крылья. Книга 2. Жасмин Майер

Вернуть дракону крылья. Книга 2. Жасмин Майер (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези400 мин18+
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Сюжет

Стихийные драконы Кровавой Молнии объявили войну королеве, а буревестник готовится исполнить предначертанное. Мой любимый дракон считает, что я мертва, а значит, готов на все, лишь бы вернуть меня к жизни. Я должна остановить его, но сначала – обрести защиту от оставшихся трех стихий, которые не желают подчиняться обычной попаданке. Будет ли этот мир уничтожен? Теперь это зависит только от меня. Обложка shutterstock id1111706648 | stock.adobe id250953976

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