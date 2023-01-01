Верность, хрупкий идеал, или Кто изменяет чаще. Коллектив авторов
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Верность, хрупкий идеал, или Кто изменяет чаще. Коллектив авторов

Верность, хрупкий идеал, или Кто изменяет чаще. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология123 мин16+

Сюжет

Принято считать, что измена свойственна только мужчинам. Но такое случается и с женщинами. Почему многих привлекает мысль поддаться искушению и пойти налево? Только ли это желание запретного плода или все намного сложнее? – подробнее об этом читайте в подборке статей журнала Psychologies. Из нее вы узнаете: • Почему измена вызывает в нас чувство вины? • Можно ли изменять, если «никто не узнает»? • Как пережить неверность и остаться вместе? • 7 способов, как уберечь отношения от измен.

Верность, хрупкий идеал, или Кто изменяет чаще слушать на видеосервисе Wink.

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