Верните вора!. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет третью аудиокнигу популярной юмористической фантастической серии Андрея Белянина – «Багдадский вор». И вот когда весь исламский мир стоял на грани войны, в благородную Бухару вернулся Багдадский вор – Лев Оболенский! Как он попал на Восток, как превратил эмира в осла, как одолел городскую стражу Шехмета, как летал на ковре-самолете, как заставил служить себе самого шайтана, как спас истинные ценности Корана, остановив маньяка и злодея, черного шейха Хайям-Кара, кто бы знал… Но в данном случае всему написанному точно следует верить! Ведь эту историю рассказал не автор книги, а сам Ходжа Насреддин! Уж он-то всегда говорит только правду, клянусь Аллахом… © Студия «МедиаКнига»™, ООО «МедиаКнига», 2017г.



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