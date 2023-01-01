Венера Илльская. Проспер Мериме (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Проспер Мериме (1803–1870) – французский писатель и переводчик, историк, этнограф и археолог. В России получил известность благодаря своим блестящим новеллам. В этой аудиокниге представлены две его новеллы. «Илльскую Венеру» Мериме написал под впечатлением от поездок по французским провинциям в качестве инспектора исторических памятников. В основу этой новеллы положена зловещая мистическая легенда об оживающей статуе коварной богини любви. Новелла «Души чистилища» представляет собой авторскую трактовку сюжета о знаменитом Доне Жуане. Здесь главный герой предстаeт отнюдь не в романтическом ореоле. Перед нами грешник, который пытается избежать расплаты за свои грехи, обратившись в лоно церкви.



Венера Илльская слушать на видеосервисе Wink.