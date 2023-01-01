Великое Нечто. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вот это парочка бодро шествует по Москве! Хорошо замаскировались! Ни полосатый халат и лихая тюбетейка на дедушке, ни белое свадебное платье на девушке – ничто не выдавало в них инопланетных пришельцев. Однако взгляды прохожих почему-то то и дело останавливались на них… Отыскать Великое Нечто, от которого неизвестно чего ждать, но найти которое непременно нужно вымирающей цивилизации мрыгов, – вот цель их визита на планету Земля. И накрылась бы эта миссия большим медным тазиком, но за дело взялись серьезные земные парни – Никита и Алексей. Ребята тоже оказались не промах. Правда, у них была своя, вполне земная и весьма корыстная заморочка…



Великое Нечто слушать на видеосервисе Wink.