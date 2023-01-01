Великий князь. Алексей Кулаков (книга, 2020) слушать онлайн

"Великий князь" – фантастический исторический роман Алексея Кулакова, книга 2, входит в цикл «Рюрикова кровь». Пройдя сквозь смертную боль и перерождение, Дмитрий наконец-то обрел то, что желал всем сердцем. К чему стремился всю прошлую жизнь, о чем мечтал, чего был лишен… Семью. И хотя на дворе ныне не начало двадцать первого века, а конец шестнадцатого, и вокруг полно скрытых и явных врагов – зато теперь он не один! Два младших брата, умница-сестренка и заботливый отец. Который, кстати, как раз начал привлекать своего первенца к скучным делам правления: заговорам против ближнего и дальнего своего, отравлениям собственных князей и бояр, большим войнам и мелким порубежным стычкам с соседними державами… Ох уж эти серые будни правителей!..



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