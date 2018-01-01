Великий Гэтсби. Фрэнсис Фицджеральд (книга, 1925) слушать онлайн

Сюжет

История, старая как мир. История любви, история тщеславия, история пути наверх. Сильный и амбициозный мужчина добивается богатства и власти. Ради нее, желанной… или ради ее образа в своем воображении? Или – ради себя? И там, наверху успеха – будет ли автоматически и счастье? История тривиального нувориша? История мечтателя, медленно и жестоко утратившего иллюзии. Знаменитейший роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда – «Великий Гэтсби» (The Great Gatsby), один из бессмертных столпов «неоклассики» XX века. © перевод Е. Калашникова (наследники) ©



Великий Гэтсби слушать на видеосервисе Wink.