Великий Гэтсби. Фрэнсис Фицджеральд (книга, 1925) слушать онлайн

Сюжет

Фрэнсис Скотт Фицджеральд (1896-1940) – американский писатель, автор многих романов и рассказов о поколении «эпохи джаза», яркий представитель так называемого «потерянного поколения». «Великий Гэтсби» – его самый известный роман, который стал символом «века джаза». Америка, начало 20-х годов ХХ века, время «сухого закона» и гангстерских разборок, ярких огней и яркой жизни. Тридцатилетний Ник Каррауэй приехал в Нью-Йорк учиться банковскому делу, хотя и лелеет в глубине души мечту о сочинительстве. Он и рассказывает читателю о происшествии, в которую оказался втянут. Чтобы избежать городской жары, Ник снял заброшенный домик в пригородной зоне Нью-Йорка Вест-Эгг, на берегу залива, где расположены богатые дома. Главным героем повествования становится его ближайший сосед, хозяин большого дворца, никому не известный, загадочный и эксцентричный одинокий молодой человек по имени Джей Гэтсби – Великий Гэтсби. Это человек, который создал себя по рецептам американской морали и которая очень богата, но несмотря на то – очень одинока. Любовь Великого Гэтсби к Дейзи становится огромной трагедией не только для него … Известные произведения Фрэнсиса Фицджеральда: «По эту сторону рая», «Прекрасные и проклятые», «Великий Гэтсби», «Ночь нежна», «Последний магнат», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Размазня».



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